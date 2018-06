WATFORD: INGAGGIATO NAVARRO DALL'ESPANYOL

15/06/2018

Il Watford ha ingaggiato il difensore Marc Navarro dall'Espanyol. Lo ha annunciato il club di Premier League. Lo spagnolo ventiduenne, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, si è unito agli Hornets con un contratto quinquennale. Navarro aveva lasciato Barcellona per accasarsi all'Espanyol a 16 anni. Ha esordito in Liga nel gennaio 2017, segnando nella vittoria per 3-1 sul Granada e complessivamente ha collezionato 36 presenze.