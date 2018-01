WATFORD, ESONERATO MARCO SILVA

21 gennaio 2018

Sorpresa in Premier League: il Watford ha comunicato l'esonero di Marco Silva. Una decisione inaspettata, con il club che è al 10° posto con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ma nel comunicato si capisce che dietro alla decisione c'è stato l'approccio di un altro club di Premier nei confronti del tecnico. Una situazione che il Watford non ha accettato. "È stata una decisione difficile da prendere, non è stata presa con leggerezza - si legge nel comunicato del club -. Il club è convinto che l'ingaggio di Silva fosse la scelta giusta e se non fosse stato per l'approccio ingiustificato da parte di una rivale concorrente in Premier League, avremmo proseguito sotto la sua guida. La dirigenza ritiene che i contatti ingiustificati di questo club con Marco Silva abbiano portato ad una diminuzione della concentrazione e del focus, con un peggioramento dei risultati che ha messo a repentaglio il futuro del club". Prima di Natale l'Everton aveva avanzato un'offerta da 15 milioni di euro al Watford affinché liberasse il tecnico portoghese.