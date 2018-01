WALCOTT PROPOSTO AL MILAN

8 gennaio 2018

In uscita dall'Arsenal, dove non trova spazio, Theo Walcott sarebbe stato proposto al Milan dal suo agente. Lo scrive Calciomercato.com, precisando che dai rossoneri sarebbe arrivata una risposta negativa anche alla luce dell'ingaggio, circa 124 mila sterline alla settimana, percepito dal giocatore a Londra e decisamente fuori mercato per il Milan.