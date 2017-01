WALACE, IL GREMIO: "LAZIO? NESSUNA TRATTATIVA"

21 gennaio 2017

Il Gremio ha smentito una trattativa con la Lazio per Walace. "La Lazio? Lui può essere protagonista in ogni centrocampo, abbiamo ricevuto interessi di alcuni club ma non c’è nessuna trattativa già avviata. Non abbiamo fissato un prezzo per Walace perché per ora non abbiamo intenzione di venderlo, ma costa sicuramente più di 10 milioni di euro, è un giocatore raro”, ha detto il vicepresidente del club brasiliano, Odorico Roman, a lalaziosamonoi.it.