Virtus Entella, Cassano si allenerà agli ordini di Boscaglia

06/10/2018

Dopo mesi di abboccamenti e flirt, Antonio Cassano e la Virtus Entella trovano un punto d'incontro: anche se più che un matrimonio, sembra un fidanzamento. Il 36enne da lunedì si allenerà con la squadra agli ordini di Roberto Boscaglia ma senza vincolo contrattuale , in pratica una sorta di provino che poi era la richiesta del barese (come traspare anche dal comunicato ufficiale). La seduta alle 15:30 sarà aperta ai tifosi.

Cassano, senza squadra dalla scorsa estate dopo la "toccata e fuga" con il Verona, ha sempre dichiarato di voler continuare a giocare: senza chance in serie A, appoggerebbe questa sfida in serie C in modo da rimanere vicino a casa, a Genova. Negli scorsi giorni il patron Gozzi aveva rivelato: "Sento spesso Cassano, un legame che si è sviluppato molto negli ultimi anni. Amico vero, c'è stima e affetto reciproco".