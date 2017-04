VINICIUS, IL BARCELLONA FA SUL SERIO

7 aprile 2017

Vinicius è l'ultimo talento di scuola brasiliana: il 16enne di proprietà del Flamengo (con cui ha un contratto fino al 2019 e una clausola da 30 milioni) sarebbe finito, secondo la stampa spagnola, nel mirino del Barcellona che avrebbe già avviato le trattative per acquistare il giocatore. Goal.com riferisce che il padre del calciatore sarebbe stato già in città ma il club catalano smentisce contatti, anche per il rischio delle sanzioni Fifa trattandosi di un giocatore minorenne.