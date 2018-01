VIGORITO: "SERVE UN SOSTITUTO DI LUCIONI"

16 gennaio 2018

La stangata dell'Antidoping a Lucioni costringerà il Benevento a tornare sul mercato. "La squalifica del nostro capitano ci mette in difficoltà anche in sede di mercato - ha spiegato il presidente del club, Vigorito -. Servirà trovare non solo un difensore centrale qualsiasi, ma uno che abbia le stesse qualità di regista arretrato".