VERTICE FASSONE-MIRABELLI CON JORGE MENDES

25 luglio 2017

Attenzione, il Milan prepara un altro colpo pesante. L'ad Fassone e il ds Mirabelli hanno infatti incontrato in Sardegna, a Porto Cervo, Jorge Mendes, il potentissimo procuratore portoghese, che con i rossoneri ha chiuso a giugno la trattativa per l'acquisto di André Silva. L'incontro non è servito solo a parlare di Renato Sanches, per il quale il Bayern continua a chiedere soldi e formula che non coincidono con l'offerta del Milan, ma soprattutto del centravanti. I dirigenti rossoneri hanno fatto dei sondaggi per Diego Costa e Radamel Falcao, assistiti dal mega-procuratore.