VERRATTI: "JUVE E INTER HANNO GRANDI MEZZI..."

26 marzo 2017

"I numeri non mi interessano, per ora sto bene a Parigi. Italia, Spagna o Inghilterra hanno grandissimi campionati, se un giorno dovessi lasciare la Francia farò delle valutazioni e vedrò. Al giorno d'oggi anche in Italia ci sono squadre come Inter o Juventus che vogliono investire e sono tornate ad alti livelli. Quanto prima parlerà col club e vedrò la scelta migliore da farsi". Lo ha detto Marco Verratti in un'intervista esclusiva a RaiSport​ dal ritiro della nazionale, parlando del suo futuro.