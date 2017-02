Verratti gela Inter e Juve: "Via dal Psg solo per il Barcellona"

13 febbraio 2017

"Se dovessi lasciare il Psg , andrei solo al Barcellona ". Con queste parole al Mundo Deportivo Marco Verratti ha gelato le speranze di Inter e Juve di riportarlo in Italia. O almeno così sembra."Sarebbe un piacere poter dividere lo spogliatoio con campioni come Messi, Suarez, Neymar o Iniesta. L'unica altra squadra in cui mi piacerebbe giocare per il suo modo di intendere il calcio". Verità o bluff? Per capirlo occorre aspettare la prossima estate.

Il centrocampista azzurro, protagonista annunciato della sfidadi Champions di domani proprio da parigini e catalani, lo scorso anno ha rinnovato con il Psg fino al 2021, ma è sempre al centro di voci di mercato che lo accostano ai principali club europei. In Italia Juve e Inter non hanno nascosto il loro gradimento, così come in Germania Carlo Ancelotti vorrebbe portarlo al Bayern Monaco. Il suo procuratore, Donato Di Campli, pur avendo dichiarato che un giorno il suo assistito tornerà in a giocare in Patria, ha sempre ribadito che per il momento la prima sceltadi Marco è quella di restare a Parigi, ammonendo poi sul fatto che trattare con la proprietà qatariota non è affatto semplice. Ciò non toglie, ha ugualmente lasciato intendere, che la prossima estata qualcosa potrebbe effettivamente succedere.