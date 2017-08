VERRATTI: "BARCELLONA? C'E' STATO QUALCOSA..."

6 agosto 2017

Il Barcellona non ha intenzione di mollare la presa ma a fare chiarezza ci prova Marco Verratti: "C'è stato qualcosa ma è finita lì, non ci sono state altre trattative. Ho deciso di rimanere qui e ne sono felice. Neymar mi ha fatto cambiare idea? Ho deciso molto prima, non sapevo che sarebbe venuto qui" ha detto il centrocampista azzurro del Psg.