VERONA, PRESI MATOS E PETKOVIC. PIACE BOYÉ

10 gennaio 2018

Grandi manovre in casa Hellas, con la società che sta cercando di gestire la situazione di Bessa, in partenza. Il ds Fusco ha negato che il giocatore abbia chiesto la cessione. Intanto si definiscono tre arrivi: torna il difensore Boldor e si stanno per chiudere gli acquisti di Matos dall'Udinese e Petkovic dal Bologna. Piace anche D'Alessandro del Benevento, ma è una pista complicata. L'interesse quindi si è spostato su Boyé del Torino: può arrivare in prestito.