VERONA, PIACE DJORDJEVIC DELLA LAZIO

14 novembre 2017

Con Caceres destinato alla Lazio a gennaio, il Verona pensa a una possibile ricompensa da parte dei biancocelesti. Secondo Hellasnews.it potrebbe essere Djordjevic a lasciare la Capitale per trasferirsi in gialloblu: il serbo non è molto utilizzato da Inzaghi e già in estate era stato inseguito dall'Hellas.