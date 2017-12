VERONA, PECCHIA: "CACERES ALLA LAZIO? VEDREMO"

30 dicembre 2017

Fabio Pecchia non si sbilancia rispondendo a chi gli chiede del mercato di gennaio e del futuro di Caceres. "A gennaio cercheremo un attaccante? Io parlo del gruppo che ho e in questo momento sono fiero dei ragazzi. Molti giovani stanno crescendo ma dobbiamo raccogliere punti. A gennaio Caceres andrà alla Lazio? Non lo so, ora avremo la gara col Napoli poi vedremo”, ha detto a Premium Sport.