VERONA, PECCHIA: "HO LA FIDUCIA DELLA SOCIETÁ"

15 novembre 2017

Il Verona è penultimo in classifica, ma Pecchia per ora non rischia. "La classifica deve assolutamente migliorare. Abbiamo fatto una buona settimana in cui abbiamo lavorato bene. Fa piacere aver ricevuto al fiducia ma noi adesso dobbiamo fare punti", ha detto il tecnico dell'Hellas a Premium Sport.