VERONA, PAZZINI E B. ZUCULINI ESCLUSI DAL RITIRO: CESSIONE VICINA

25 gennaio 2018

Sempre più vicina la partenza da Verona di Pazzini e Bruno Zuculini: i due giocatori sono stati esclusi dal ritito che da Imola si trasferisce a Coverciano in vista della sfida con la Fiorentina per la quale non saranno convocati. Entrambi proseguiranno gli allenamenti a Peschiera. L'attaccante è destinato al Torino; il centrocampista italo-argentino invece finirà al River Plate.