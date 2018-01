VERONA, IL DS FUSCO: "CERCHIAMO UNA PUNTA E UN ESTERNO. VERDE RESTA"

3 gennaio 2018

Il direttore sportivo del Verona, Filippo Fusco, ha parlato in conferenza stampa nel primo giorno di mercato: “Questa squadra può e deve essere migliorata, cercheremo di muoverci per completare quanto non siamo riusciti a fare in estate. Cerchiamo calciatori che possano essere utili nel girone di ritorno, l'idea è quella di rafforzare la squadra con elementi pronti e che conoscano già il campionato. Proveremo a prendere una punta centrale e un esterno offensivo. Vogliamo anche continuare a dare spazio ai nostri giovani, anche quelli con richieste come Fares e Verde”.