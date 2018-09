VERONA, CARACCIOLO: "HO RIFIUTATO DIVERSI CLUB DI A PER RIMANERE QUI"

29/09/2018

Antonio Caracciolo vuole la Serie A con l'Hellas Verona. Il difensore ha rivelato il motivo della sua permanenza in gialloblù dopo la retrocessione: "In estate ho ricevuto un paio di offerte da squadre di Serie A, però alla fine mi è bastato cominciare il ritiro e conoscere l'ambiente che si stava creando per rimanere qui. Ho rinnovato il contratto fino al 2020", ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Quanto alla possibilità di rimanere fino alla fine, però, non è così certo: "Speriamo, ma nel 2020 avrò soltanto 30 anni e credo che sia un po' presto ora per parlare del fine carriera...".