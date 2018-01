VERONA: CACERES "LA LAZIO E' INTERESSATA, VEDREMO"

3 gennaio 2018

"Caceres? E' stato un riferimento importante in questi mesi, vediamo cosa succederà adesso. La Lazio è interessata al giocatore, ma sicuramente lo avremo contro il Napoli, dopodiché incontreremo i suoi agenti e capiremo la cosa migliore per tutti. Qualunque sara' la sua decisione lo ringrazierò per quello che ci ha dato, cosi' come noi abbiamo dato tanto a lui". Lo ha detto il ds del Verona Filippo Fusco.