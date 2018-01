VERONA, BESSA CHIEDE DI ANDARE VIA

16 gennaio 2018

Il Verona deve fare i conti con i mal di pancia di Bessa. Il capitano degli scaligeri, forse per il rapporto poco idilliaco con Pecchia, ha chiesto alla società di andare via subito. Il giocatore ha molti estimatori in Italia, in primis il Torino, che potrebbe offrire Boyé in cambio. Piace anche alla Lazio, che sta pensando a un eventuale sostituto di Milinkovic-Savic in caso di cessione del serbo. Lo riferisce Tuttosport.