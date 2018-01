VERONA A UN PASSO DA MATOS E PETKOVIC

8 gennaio 2018

Il Verona si muove per rinforzare il reparto offensivo. Ryder Matos è ormai a un passo dai gialloblù che, nel frattempo, stanno lavorando con il Bologna per Petkovic. Per il ruolo di esterno l'Hellas sta parlando con il Benevento per D'Alessandro. Pazzini resta in uscita, con il Torino che potrebbe essere interessato al suo acquisto come vice-Belotti.