VERETOUT, L'AGENTE: "A LUNGO A FIRENZE? E' PRESTO..."

8 gennaio 2018

Fabrice Picot, agente di Jordan Veretout, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro del centrocampista: "Lione e Valencia? Sono rumors e come tali preferisco non commentarli - dice a Firenzeviola.it -. L'unica cosa che mi sento di dover specificare è che sono a Firenze periodicamente, più o meno una volta ogni due-tre settimane. Quando vengo incontro sempre i dirigenti, perciò se ci sarà qualcosa da dirsi lo faremo. Ad ora preferisco un bel no comment. Restare a Firenze a lungo? Difficile da dire se potrà rimanere qui per tanti anni. Ad ora sta vivendo un'esperienza davvero positiva: gioca sempre titolare e si è ben inserito sia nella squadra, che all'interno della vita cittadina. Per lui è la seconda esperienza all'estero, dopo quella in Premier con l'Aston Villa. E questa sta andando davvero bene. Si è dato l'obiettivo di provare a far qualificare la squadra alla prossima Europa League".