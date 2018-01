VERDI RESTA AL BOLOGNA: HA DETTO NO AL NAPOLI

16 gennaio 2018

Simone Verdi non andrà al Napoli: l'esterno tanto cercato da De Laurentiis alla fine ha sciolto la sua riserva e la risposta è stata negativa. Una decisione dietro la quale non si nasconde l'interesse di altre squadre: l'esterno classe '92 ha preferito restare a Bologna e chiudere la stagione in rossoblù, considerando probabilmente rischioso un cambio di maglia così pesante. Per il Napoli, ora, le alternative sono tre: Deulofeu, Politano o Lucas Moura.