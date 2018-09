VENTURA: "VOGLIO TORNARE, NON AL BARI"

13/09/2018

"Per la prima volta dopo 30 anni ho passato un'estate lunghissima, non ero abituato alle vacanze ad agosto. Mi auguro però che questo sia l'ultimo anno passato così perché spero di riprendermi presto la mia vita che è il calcio". Cosi' l'ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura parlando del suo futuro. "A Bari? No, ha una strada troppo lunga davanti a sé ed è giusto che chi è lì in questo momento faccia questo percorso; ad ogni modo del Bari rimango il primo tifoso e faccio un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali stanno lavorando per il suo bene", le parole del mister a Radio Rossonera.