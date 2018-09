VENTURA: "HO RIFIUTATO UNA PANCHINA DI A"

03/09/2018

"Ho una grandissima voglia di tornare ad allenare". Cosi' l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura a Radio Anch'Io Sport su Radio1. "In estate ho rifiutato una offerta dalla Serie A perche' non abbiamo trovato l'intesa su quelli che erano i programmi", ha quindi aggiunto l'ex ct. "Ripartire anche dalla Serie B? Non e' un discorso di categorie, l'importante sono i programmi", ha confermato Ventura.