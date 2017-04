VENEZIA, PERINETTI: "INZAGHI? SPERIAMO NON CE LO RUBINO"

27 aprile 2017

Giorgio Perinetti, d.s. del Venezia neo promosso in Serie B, fa il punto della situazione per quanto riguarda il tecnico Filippo Inzaghi: "E' corteggiato da altri club? Speriamo non ce lo rubino, ha un contratto con noi - dice Perinetti a Sportmediaset.it -. Adesso ci parleremo, confronteremo i programmi, le motivazioni e valuteremo tutto. Un mister come Inzaghi piace a molte squadre ma noi abbiamo l'intenzione di continuare insieme. Verificheremo tutto a fine stagione, ma spero e credo che andremo avanti ancora insieme".