VENEZIA, INZAGHI: "HO UN CONTRATTO, MA DOVREMO DISCUTERE"

15 aprile 2017

Dopo la matematica promozione in Serie B, Filippo Inzaghi ha fatto il punto sul suo futuro. “Il presidente mi ha confermato? Io ho un contratto col Venezia, non vedo problemi, è chiaro che dovremo sederci e discutere - ha spiegato SuperPippo -. Affrontare la B non sarà semplice, ci troveremo e dovremo migliorare, perché non sarà facile confermarsi in Serie B".