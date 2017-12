VAN DIJK TRA CITY E BARCELLONA

26 dicembre 2017

Si era offerto alla Juventus, incassando un no grazie, ma il suo futuro è comunque in un top club europeo. City e Barcellona sono infatti pronti a tutto per Virgil Van Dijk, difensore centrale olandese del Southampton. Lo scrive il britannico Telegraph, secondo cui sul centrale si stanno scontrando gli interessi del club blaugrana (che deve sostituire il partente Mascherano) e di Guardiola, apertamente a caccia di un difensore centrale. Per Van Dijk, sotto contratto fino al 2022, il City sarebbe pronto a mettere sul piatto la bellezza di 68 milioni.