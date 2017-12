VAN DIJK SI PROPONE ALLA JUVE

25 dicembre 2017

Sembrava poter essere un'idea concreta per gennaio. Virgil Van Dijk che si propone alla Juve e la Juve che ci pensa, sempre tenendo presente la necessità di rinfoltire il suo reparto arretrato e, allo stesso tempo, di ringiovanirlo. Invece, per il momento, la fumata è nera. Nerissima. I bianconeri hanno gentilmente rispedito al mittente l'offerta confermando, al momento, di continuare a puntare su Rugani su c'è qualche piccolo dubbio e per il quale sono arrivate, nelle scorse settimane, proposte interessanti soprattutto dall'Inghilterra. Allegri vuole però aspettare la fine del campionato per valutare meglio il suo difensore ed evitare di lasciarlo partire con troppa fretta. Quindi niente Van Dijk anche perché la sua valutazione, 60 milioni di euro, è considerata al limite della follia.