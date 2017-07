VALVERDE: "CONTIAMO SU NEYMAR"

22 luglio 2017

"Contiamo su Neymar e lui su di noi". Il Barcellona, almeno per quanto riguarda allenatore e giocatori, fa quadrato sulla sua star brasiliana, negli ultimi tempi al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero in procinto di accettare la corte del Paris Saint-Germain. Stando alle parole del tecnico blaugrana Ernesto Valverde e del centrocampista Sergio Busquets, sembrerebbe non esserci spazio per alcuna trattativa, anche se entrambi non possono escludere colpi di scena.