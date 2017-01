VALENCIA, VORO: "ZAZA CI AIUTERA' MOLTO"

14 gennaio 2017

Il tecnico del Valencia Voro Gonzalez parla di Simone Zaza come se l'affare con la Juventus fosse già concluso. E alla vigilia della sfida di campionato contro l’Espanyol spiega: "L’affare è in dirittura d’arrivo. Zaza è un calciatore ormai noto, è stato chiesto dal precedente allenatore e dal precedente staff tecnico. Anche se non ha giocato molto in Premier, ha carattere e questo ci aiuterà molto".