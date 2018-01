VALENCIA, SI TRATTA COQUELIN CON L'ARSENAL

9 gennaio 2018

Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, ha confermato "una trattativa in corso" per la cessione al Valencia di Francis Coquelin. "È una possibilita', ma non e' ancora stato deciso niente", ha detto il tecnico francese. Wenger ha tuttavia negato di voler cedere il giocatore ai 'cugini' del West Ham United che, secondo diversi media inglesi, sembrava il club destinato piu' interessato al cartellino del giocatore. "Non abbiamo contatti con il West Ham", ha chiarito Wenger. Il Valencia, nel mercato invernale, ha gia' acquisito Vietto dall'Atletico Madrid, con un'opzione di acquisto non obbligatoria per l'estate. Resta da capire i termini del trasferimento di Coquelin dall'Arsenal al club spagnolo: se in prestito, oppure dietro pagamento di una cifra che oscilla fra i 10 e i 12 milioni