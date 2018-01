23 gennaio 2018

Cancelo resta all'Inter. I nerazzurri avevano già ribadito il no al Valencia, che voleva far tornare il terzino dal prestito. A chiudere definitivamente il discorso è stato il tecnico del Valencia Marcelino: "Cancelo non torna, non ci sono possibilità. Anche Spalletti lo ha detto, è assurdo insistere su questo argomento: non ci sono chance".