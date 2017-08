VALENCIA, CANCELO IN CAMPO: LUNEDI' ALL'INTER

18 agosto 2017

Prosegue senza intoppi la trattativa tra Inter e Valencia per portare Geoffrey Kondogbia in Spagna e Joao Cancelo in Italia. L'esterno portoghese è sceso in campo da titolare nella sfida del Valencia contro il Las Palmas ma questo non significa nulla relativamente al suo trasferimento a Milano: le trattative sarebbero già definite e fra domenica e lunedì Kondogbia e Cancelo arriveranno rispettivamente a Valencia e Milano, dove incominceranno le loro nuove avventure in Liga e Serie A.