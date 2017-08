VALENCIA, CANCELO CONVOCATO

17 agosto 2017

L'operazione che dovrebbe portare il terzino destro del Valencia Joao Cancelo all'Inter sembra in dirittura d'arrivo, ma nel frattempo il tecnico degli spagnoli Marcelino ha convocato il giovane portoghese per l'esordio in Liga contro il Las Palmas. Nella lista è presente anche Ezequiel Garay, altro giocatore in uscita.