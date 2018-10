VALENCIA, BATSHUAYI: "QUI PER TORNARE AL MEGLIO AL CHELSEA"

01/10/2018

Per Michy Batshuayi il Valencia non è la squadra dei sogni. Lo ha confermato lo stesso attaccante belga: "Non cerco un trasferimento definitivo. Il prestito in questa stagione è importante per la mia crescita, per far vedere quanto valgo. Così quando tornerò al Chelsea sarò un giocatore migliore", ha detto in un'intervista a The Times.