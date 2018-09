VADUZ: L'EX SIENA FRICK E' IL NUOVO ALLENATORE

17/09/2018

Mario Frick, un passato in Italia con le maglie di Arezzo, Verona, Ternana e Siena, è il nuovo allenatore del Vaduz. Il 44enne ex attaccante del Lichtenstein, che finora si era occupato della Under 19 del suo paese, prende il posto di Roland Vrabec, allontanato a inizio mese.