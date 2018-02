Usain Bolt: "Ho firmato con un club di calcio, martedì dirò la squadra"

26 febbraio 2018

Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usain Bolt non ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano sta per diventare realtà. Con un tweet, Bolt ha infatti annunciato di aver "firmato per una squadra di calcio! Scoprirete qual è martedì".



Bolt ha sempre professato amore per il calcio e una passione per il Manchester United, arrivando perfino a chiedere a Sir Alex Ferguson di poter fare un provino con i 'Red Devils'. In passato si è allenato, grazie ai buoni uffici dello sponsor tecnico, con il Borussia Dortmund e con i sudafricani del Mamelodi Sundowns. E proprio quest'ultimo club, che con Bolt ha in comune il marchio Puma, potrebbe essere quello che darà a Bolt la possibilità di misurarsi nel calcio professionistico, anche se di secondo livello. Ma c'è anche chi ipotizza un futuro nella seconda divisone inglese o nella Mls nordamericana. Non rimane che aspettare domani.