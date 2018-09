USA: SI RITIRA ONYEWU

17/09/2018

Si ritira a 36 anni Oguchi Onyewu, difensore americano con una breve parentesi al Milan tra il 2009 e il 2011. Una carriera costellata dagli infortuni quella del colosso nato a Washington, che qui in Italia verrà sempre ricordato per la terrificante rissa in allenamento nel 2010 con Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese rivelò poi nella sua autobiografia che nello scontro ebbe la peggio e si ruppe una costola.