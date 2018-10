USA, IDEA MOURINHO PER LA PANCHINA

03/10/2018

Il prossimo 13 ottobre sarà un anno dalle dimissioni di Bruce Arena da ct della nazionale americana di calcio, esonerato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Da allora, l'interim è stato assunto da Dave Sarachan, l'assistente di Arena durante la sua avventura sulla panchina a stelle e strisce. Nel frattempo, la ricerca della federazione per il nuovo allenatore è proseguita. Secondo 'Sport Illustrated', la federcalcio avrebbe in testa di reclutare un allenatore di fama mondiale e il primo nome è quello di José Mourinho, l'attuale allenatore del Manchester United, che da molte parti viene indicato "in uscita". Secondo Grant Wahl, columnist della rivista sportiva americana, la US Soccer avrebbe già sondato la dosponibilità dello Special One e starebbe aspettando una risposta, parlando di "trattative in corso".