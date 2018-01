UNITED, VICINO IL RINNOVO DI MOURINHO

17 gennaio 2018

José Mourinho è a un passo dal rinnovo con il Manchester United fino al 2021. Lo riporta 'Sky Sports News'. L'attuale accordo dello 'Special One' termina nel giugno 2019, ma la trattativa tra le parti è iniziata nell'ottobre scorso. In più occasioni il tecnico portoghese ha dichiarato di voler rimanere a Old Trafford per riportare il club "dove merita" e di recente ha definito come "spazzatura" le voci relative a un possibile addio. Attualmente i Red Devils si trovano al secondo posto in classifica in Premier League, a meno dodici dalla capolista Manchester City, e sono ancora in corsa in Fa Cup e in Champions League.