UNITED: SCHNEIDERLIN ALL'EVERTON

10 gennaio 2017

Il Manchester United ha raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista francese Morgan Schneiderlin all'Everton per circa 25 milioni di euro più una serie di bonus. Il 27enne giocatore transalpino era stato ingaggiato dai Red Devils nel 2015 per circa 30 milioni, ma sotto Jose Mourinho non ha trovato spazio collezionando solo 8 presenze.