UNITED, PRONTI 75 MILIONI PER BELOTTI

3 maggio 2017

Il Manchester United fa sul serio: secondo il quotidiano La Stampa, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Andrea Belotti che piace anche al Chelsea di Conte. Il club allenato da Mourinho sarebbe pronto a offrire 75 milioni di euro al Torino: in questo caso sarebbe necessario trattare vista la clausola da 100 milioni e la volontà di Cairo di non scendere sotto i 100 milioni per lasciar partire il Gallo.