UNITED, PRESO FRED DALLO SHAKHTAR PER 60 MILIONI

4 giugno 2018

Primo, grande, e costosissimo colpo di mercato per il Manchester United, che si è assicurato l'arrivo di Fred, centrocampista brasiliano classe '93 dello Shakhtar. Al club ucraino vanno 60 milioni di euro, mentre il giocatore, che è stato convocato da Tite per il Mondiale, è già arrivato al centro di allenamento di Carrington, sfruttando la presenza in Inghilterra del Brasile per preparare il Mondiale. Nelle prossime 24 ore sono attese le visite mediche e la firma su un contratto quadriennale, con opzione per l'anno successivo.