UNITED, MOURINHO: "IO CT DEL PORTOGALLO? VOGLIO ALLENARE I CLUB"

2 giugno 2018

José Mourinho non si vede ancora sulla panchina di una nazionale, nemmeno quella portoghese. "Se sono stanco? Per niente - ha sottolineato il tecnico del Manchester United in un'intervista a GQ - Penso che allenare un club sia il mio lavoro. Perché ho bisogno di giocare partite ogni settimana e di allenare ogni giorno. Posso dire di essere più lontano dall'essere stanco ora di quanto non lo fossi alcuni anni fa".