UNITED: MOURINHO "IBRA SE VUOLE ANDARE E' LIBERO DI FARLO"

29 gennaio 2018

"Ibrahimovic vuole andare in America? È libero di farlo". Non pone alcun veto Josè Mourinho a, STA una partenza di Zlatan Ibrahimovic. Di fronte alle voci di mercato che parlerebbero di un interesse per lo svedese da parte dei Los Angeles Galaxy, il tecnico dello United ha lasciato piena libertà di scelta al giocatore. "Zlatan ha ancora un altro anno di contratto ma se è vero che vuole terminare la carriera in un altro club, in un'altra nazione, noi siamo qui per agevolarlo non per metterlo in difficoltà".