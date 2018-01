UNITED, MKHITARYAN LA CARTA PER ALEXIS SANCHEZ

16 gennaio 2018

Con il City che ha abbandonato la pista Alexis Sanchez, ecco che il cileno sta per prendere sempre la strada verso Manchester, destinazione Old Trafford. In piedi una trattativa serrata con l'Arsenal, che se non dovesse vendere Sanchez a gennaio perderà il giocatore a giugno, essendo in scadenza di contratto. Sul piatto un'offerta importantissima da parte dello United: 25 milioni di sterline più il cartellino di Mkhitaryan. L'armeno però non è totalmente convinto del trasferimento ai Gunners.