UNITED, MARTIAL PUO' PARTIRE

1 aprile 2018

Il Manchester United non ha intenzione di trattenere a tutti i costi Anthony Martial: anzi secondo il Sunday Times, i Red Devils avrebbero dato il via libera per la cessione dell'attaccante francese. L'esterno classe '95 ha il contratto in scadenza nel 2019 e da tempo è finito nel mirino della Juve. Tutto però dipenderà dai costi dell'operazione visto che i bianconeri non hanno intenzione di fare follie.