UNITED IN PRESSING PER VIDAL

29 gennaio 2018

Sirene inglesi per Arturo Vidal. In base a quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe uno degli obiettivi del Manchester United. L'arrivo all'Old Trafford del cileno, che ha un contratto fino all'estate 2019, potrebbe essere agevolato dall'arrivo di Leon Goretzka dallo Schalke per la prossima stagione.