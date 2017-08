UNITED, DARMIAN: "STO BENE QUI"

8 agosto 2017

Matteo Darmian si vede ancora al Manchester United nonostante le voci di un suo possibile ritorno in Italia. "Se mi ha cercato qualche squadra italiana? L'interesse fa piacere, ma non c'è stato nulla di concreto e comunque fa altrettanto piacere il fatto che per il Manchester sono incedibile. Qui sto bene, penso sia inutile parlare di mercato", ha detto a Premium.